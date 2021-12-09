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Происшествия

В Джанкое мошенник брал предоплату за ремонт и пропадал

35-летний житель Джанкоя нанял знакомого для ремонта своего дома.

Оценив объем работ, последний попросил свыше 31 тысячи рублей на покупку стройматериалов и больше на связь с заказчиком не выходил, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

«Как пояснил злоумышленник уже после задержания, никаких стройматериалов он покупать и не собирался, а все полученные на ремонт деньги он потратил на собственные нужды», — рассказали в пресс-службе.

По аналогичной схеме был обманут и еще один 19-летнийзаявителя, в его случае сумма предоплаты за ремонт составила свыше 45 тысяч рублей.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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