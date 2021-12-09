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Происшествия

В ДТП в Крыму погибли два человека

Два человека погибли в аварии, которая произошла сегодня утром в Раздольненском районе Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«По предварительным данным, 9 декабря 2021 года в 05.50 водитель автомобиля Opel Vectra, двигаясь на 29 км автодороги Славянское – Евпатория, допустил выезд за пределы проезжей части, где осуществил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля смертельно травмированы», – говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники полиции. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На опубликованных полицейскими фотографиях видно, что автомобиль врезался в дерево. От удара кузов сильно деформировался. На месте аварии работали сотрудники МЧС.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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