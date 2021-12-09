В ДТП в Крыму погибли два человека

Два человека погибли в аварии, которая произошла сегодня утром в Раздольненском районе Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«По предварительным данным, 9 декабря 2021 года в 05.50 водитель автомобиля Opel Vectra, двигаясь на 29 км автодороги Славянское – Евпатория, допустил выезд за пределы проезжей части, где осуществил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля смертельно травмированы», – говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники полиции. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На опубликованных полицейскими фотографиях видно, что автомобиль врезался в дерево. От удара кузов сильно деформировался. На месте аварии работали сотрудники МЧС.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спасатели два часа тушили в Севастополе горящий дом. Севастопольские спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном частном доме, который произошел сегодня рано утром.

В Евпатории спасатели вызволили быка из глубокого колодца. В дачном кооперативе «Сосновый бор» в Евпатории в бетонный колодец глубиной почти четыре метра упал бык.

Пожар в совмещенном с детсадом доме в Симферополе: эвакуированы 66 детей. В Симферополе спасатели эвакуировали 86 человек, в том числе 66 детей, из горящего жилого дома, совмещенного с детским садом.

Глава отделения «Аэрофлота» в Крыму покончил с собой в Симферополе. Глава крымского представительства компании «Аэрофлот» покончил жизнь самоубийством.