Происшествия
В ДТП в Крыму погибли два человека
Два человека погибли в аварии, которая произошла сегодня утром в Раздольненском районе Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«По предварительным данным, 9 декабря 2021 года в 05.50 водитель автомобиля Opel Vectra, двигаясь на 29 км автодороги Славянское – Евпатория, допустил выезд за пределы проезжей части, где осуществил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля смертельно травмированы», – говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники полиции. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На опубликованных полицейскими фотографиях видно, что автомобиль врезался в дерево. От удара кузов сильно деформировался. На месте аварии работали сотрудники МЧС.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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