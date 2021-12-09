«Уралтрансмаш» завершил выполнение контракта на поставку трамваев в Евпаторию

Акционерное общество «Уралтрансмаш» отправило в Евпаторию последний из 27 новых узкоколейных трамваев, которые были созданы специально для города.

Об этом сообщила пресс-служба АО «Уралтрансмаш».

«АО «Уралтрансмаш» завершило поставку узкоколейных трамваев в Евпаторию. В курортный город отправили 20 односекционных вагонов модели 71-411 и семь односекционных вагонов челночного исполнения с двумя кабинами 71-411-03. Трамвайные вагоны 71-411 и 71-411-03 спроектированы специально для городов, имеющих трамвайную колею 1000 мм. В России – это Евпатория, Калининград и Пятигорск. Кроме того, колею такой ширины имеют многие европейские страны», – говорится в сообщении.

По словам коммерческого директора АО «Уралтрансмаш» Алексея Серкова, подвижной состав трамвайного депо Евпатории полностью обновлен. «Новые вагоны частично низкопольные и удобны для маломобильных групп населения. Кроме того, они оснащены системой кондиционирования, имеют современный урбанистический дизайн, системы энергоэффективности и энергосбережения. Они, безусловно, повысят комфорт и качество жизни населения данного региона», – сказал Серков.

Для трамваев разработан современный пульт управления, который отвечает анатомическим и эргономическим требованиям, предъявляемым к рабочему месту водителя. Вагоны созданы с учетом требований программы «Доступная среда», в салоне установлена информационная система, система навигации и видеонаблюдения с функцией видеорегистрации. Обе модели оснащены современной медиасистемой для демонстрации схемы движения по маршруту, системой обогрева и антивандальными сидениями.

Контракт на поставку 27 узкоколейных трамваев моделей был заключен в конце 2020 года, цена контракта – 1,35 млрд рублей. В июне этого года в город прибыл первый трамвай.

Евпатория – один из семи городов на территории бывшего СССР, который до сих пор использует метровую колею для трамваев, и единственный город в Крыму, где сохранился этот вид транспорта. Первый трамвай в городе был запущен в 1914 году. Использовавшийся до сих пор подвижной состав был произведен в прошлом веке на заводах в ГДР и Чехословакии. Средний возраст трамваев в Евпатории составлял 35 лет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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