Власть
Учеников керченского колледжа кормили запрещенными продуктами
Прокуратура выявила нарушения при организации питания учащихся Керченского морского технического колледжа.
Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
«Установлено, что в деятельности предприятия, оказывающего услуги по организации питания в образовательном учреждении, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Они касаются условий хранения продуктов питания и использования пищевой продукции, запрещенной для питания детей», - рассказали в ведомстве.
Директору предприятия прокурором внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.
Также материалы дела направлены в Роспотребнадзор, который решит вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст.6. 6.КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Ну а фактическое устранение нарушений в организации питания детей проконтролирует транспортная прокуратура.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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