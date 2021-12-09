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Власть

Туалет, который разбили в парке Ялты подростки, восстановили их родители

11:31 четверг, 9 декабря 2021
Ялта

В Ялте на заседании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели четыре административных протокола, составленных в отношении родителей по факту порчи имущества в Пионерском парке.

Об этом сообщает отдел информационной политики городской администрации.

«Организован субботник в ходе, которого родители и несовершеннолетние устранили надписи и граффити, а также установили новый санузел», — отчитался заместитель председателя муниципальной комиссии Артем Днистран.

С родителями (законными представителями) несовершеннолетних проведена профилактическая беседа.

Напомним, полицейские нашли подростка, который разгромил общественный туалет в Пионерском парке в Ялте. Им оказался учащийся 8 класса одной из школ города.

На видео с камер наблюдения видно, что к туалету подошла группа подростков, один из которых бросил в санузел петарду.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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