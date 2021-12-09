Коронавирус в Крыму
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Симферопольцы уже заплатили два млн рублей за неношение масок
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В Симферополе в течение полугода оштрафовали в общей сложности на 2,3 миллиона рублей за нарушение масочного режима.
Об этом говорится в сюжете телеканала «Миллет».
Замначальника управления административных органов Симферополя Максим Степанченко напомнил, что штраф за игнорирование санитарных требований для физических лиц составляет от одной до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч.
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