Бизнес
Севастополь вошел в число регионов с отрицательной рентабельностью бизнеса
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Севастополь вошло в число российских регионов с отрицательной рентабельностью бизнеса.
Рейтинг составилит аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
В целом в России в первом полугодии 2021 года рентабельность крупных и средних предприятий составила 12,5%. Это самый выскоий показатель с начала 2019 года.
Однако 7 регионов продемонстрировали отрицательную рентабельность, среди них Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан, Северная Осетия. Наибольшее падение зафиксировано в Амурской области – на 27%. Севастополь с показателем минус 4,4% оказался на 4 строчке.
Отметим, что в соседнем Крыму рентабельность составила плюс 1,1%.
В тексте использованы материалы: Новый день
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