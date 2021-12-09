Севастополь вошел в число регионов с отрицательной рентабельностью бизнеса

фото © myfin.by

Севастополь вошло в число российских регионов с отрицательной рентабельностью бизнеса.

Рейтинг составилит аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом в России в первом полугодии 2021 года рентабельность крупных и средних предприятий составила 12,5%. Это самый выскоий показатель с начала 2019 года.

Однако 7 регионов продемонстрировали отрицательную рентабельность, среди них Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан, Северная Осетия. Наибольшее падение зафиксировано в Амурской области – на 27%. Севастополь с показателем минус 4,4% оказался на 4 строчке.

Отметим, что в соседнем Крыму рентабельность составила плюс 1,1%.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Собственные доходы Крыма выросли почти на треть с начала года. Собственные доходы Республики Крым за 11 месяцев текущего года выросли почти на 29% по сравнению с прошлогодним показателем.

В 2022 году бюджет Ялты составит более 3,5 млрд рублей. В Ялте на публичных слушаниях одобрили бюджет на 2022 год, доходная часть составит 3 млрд 500 млн 305,7 тысяч рублей.

Сам себя не прокормит: в Крыму снова приняли дефицитный бюджет. Государственный совет Республики Крым принял во втором чтении проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Закон принят на очередной сессии парламента РК в среду.

Доходы севастопольцев откатились на три года назад. А средняя зарплата жителей города на 16 тысяч рублей меньше среднероссийской.