Россиян разрешили штрафовать за отсутствие маски по фото

Доказать нарушение масочного режима можно без расследований и экспертиз, достаточно составить протокол и предъявить фотодоказательство.

Об этом со ссылкой на постановление коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ сообщает РИА Новости.

Как выяснилось, суд рассматривал кассационную жалобу продовольственного магазина из московского района Люблино.

Местные власти во время проверки объекта увидели продавца без маски. В отношении руководителя магазина составили протокол, и суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей по части 1 статьи 20. 6.1 (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).

С назначенным наказанием представитель магазина не согласился и довел дело до Верховного суда, мотивировав это тем, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Однако высший судебный орган с заключением районного суда согласился, подчеркнув, что в этом случае нет никакой необходимости «в использовании специальных познаний в науке и технике».

«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом», - подчеркивается в постановлении.

Соответственно, административное расследование также нецелесообразно, поскольку оно назначается только в случаях, когда необходима экспертиза или иные длительные по времени процессуальные действия, заключили в суде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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