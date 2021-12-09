Общество
Прогноз погоды в Крыму на четверг 9 декабря
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 9 декабря.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200- 500 м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный местами до 18 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный местами до 18 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь со снегом), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 89 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 93 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 98 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 25 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 90 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 7 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 92 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 93 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью около 4 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 92 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 86 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 10, в Николаевке - 12, в Севастополе - 12, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 11, в Ялте - 12 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 9, в Сочи - 14, в Турции - 20, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.
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