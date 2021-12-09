Происшествия
Полицейские поймали наркомана на улице в Ялте
Правоохранители остановили на одной из улиц курортной столицы Крыма молодого человека, который вел себя подозрительно.
Парень плохо ориентировался в пространстве, с трудом передвигался и не мог ответить на вопросы. При обыске в его доме нашли более 480 граммов марихуаны.
«Задержанный пояснил, что наркотики он нашел случайно и сохранил с целью личного употребления, без цели сбыта. Теперь в отношении его возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить от 3 до 10 лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе МВД по РК.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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