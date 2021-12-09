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Происшествия

Полицейские поймали наркомана на улице в Ялте

11:13 четверг, 9 декабря 2021
Ялта

Правоохранители остановили на одной из улиц курортной столицы Крыма молодого человека, который вел себя подозрительно.

Парень плохо ориентировался в пространстве, с трудом передвигался и не мог ответить на вопросы. При обыске в его доме нашли более 480 граммов марихуаны.

«Задержанный пояснил, что наркотики он нашел случайно и сохранил с целью личного употребления, без цели сбыта. Теперь в отношении его возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить от 3 до 10 лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе МВД по РК.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму «накрыли» наркопритон в жилой квартире. В одном из жилых домов Красноперекопска пресечена деятельность наркопритона.

18-летний ялтинец организовал интернет-магазин по продаже наркотиков. 18-летний житель Ялты создал интернет-магазин синтетических наркотиков.

Симферопольцу грозит тюрьма за выращивание марихуаны на поле в Бахчисарайской районе. Наркосодержащее растение 33-летний житель Симферополя выращивал на одном из полей в Бахчисарайском районе для последующей продажи путем «закладок».

Молодой ялтинец сбывал наркотики «в ассортименте» через тайники. Ялтинские полицейские задержали наркоторговца с крупной партией запрещенных веществ.

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