Новый год в Крыму
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Почти два десятка елочных базаров откроются в Симферополе через неделю
Елочные базары начнут работу в Симферополе с середины декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.
«Период функционирования елочных базаров установлен с 1 по 31 декабря. Администрацией утверждены места размещения официальных мест по продаже елей и сосен. В этом году определено 18 елочных базаров», – уточнили в пресс-службе
Планируется, что торговля новогодними деревьями начнется с 15 декабря, добавили в администрации.
Легально в Симферополе елку или сосну можно будет приобрести на ул. Героев Сталинграда, у дома №33; ул. Ракетной, 17; ул. Маршала Жукова, 15; ул. Бородина, 1; ул. Бородина, 22; ул. Лермонтова, 16; ул. Киевской 24; ул. Беспалова, 49б; ул. Гурзуфской, 3/1; ул. Турецкой, 32; ул. Севастопольской в районе домов №47, 70а, 29 и 22, а также на проспекте Победы у домов №3, 56 и 61 и по проспекту Кирова, 51.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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