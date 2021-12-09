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Власть

Новый светофор в Севастополе вызвал споры

Появление на городских улицах новых светофоров — процесс с безусловным знаком плюс. А вот реакция на возникновение конкретного объекта зависит от отведенного ему места.

Недавно новым светофором был снабжен пешеходный переход, ведущий от кинотеатра «Россия» к ТЦ «Волна». И отзывы на это событие оказались неоднозначными.

Мнения о том, что установка светофора будет провоцировать появление пробок и создавать помеху автомобильному движению в районе площади 50-летия СССР, высказывались в соцсетях. Корреспонденты решили услышать мнение горожан непосредственно на месте. И в очередной раз убедились, что на всех не угодишь.

Ответы прохожих, среди которых обнаружились и автомобилисты, были диаметрально противоположны.

«Мне, как водителю машины, очень удобно, что пешеходы идут по светофору и по светофору останавливаются», — отреагировала одна из опрошенных.

«Ужас!!» — не скрыла негодования женщина среднего возраста.

Оказалось, ее претензия состоит в том, что светофор заставляет пешеходов слишком долго стоять. А о них, добавляет другая жительница города, и так никто не заботится!

«В городе все для машин. Так что можно что-нибудь сделать и для людей!» — говорит она.

Разошлись опрошенные и в том, будет ли светофор способствовать увеличению пробок. Одни считают, что не будет, другие отвечают «конечно, да».

Светофор — не проблема, главное — правильно отрегулировать его работу — убежден еще один опрошенный нами молодой человек.

«Я отношусь к этому положительно, потому что безопасность, все дела», — оценил он установку светофора.

А один мужчина признался, что никогда о существовании этого объекта не задумывался и увидел, что он появился, только благодаря встрече с нашими корреспондентами.

«Всю жизнь здесь живу и не обращаю внимания», — удивился прохожий.

В тексте использованы материалы: Форпост

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