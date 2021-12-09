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Власть

Москва даст Крыму еще много денег на благоустройство

06:36 четверг, 9 декабря 2021
Москва даст Крыму еще много денег на благоустройство

фото © ria.ru

Правительство Москвы выделило Крыму почти 15 млрд рублей.

Об этом во время заседания парламента республики сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

«Предусмотрена финансовая поддержка Крыма от правительства Москвы (в размере) 14,8 млрд рублей», – сообщил Гоцанюк.

Эти деньги пойдут на благоустройство общественных территорий, закупку нового общественного транспорта и коммунальной техники, приобретение модульных конструкций зданий для создания объектов здравоохранения, закупку медицинской техники.

Крым начал получать транши из бюджета правительства Москвы с 2020 года. Тогда республика получила 17 млрд рублей на благоустройство общественных территорий, но исполнение, по данным на май текущего года, составило всего 68%.

Ранее сообщалось, что на 2020-2022 годы из бюджета Москвы Крыму выделят 45 млрд рублей. В 2021 году помощь из столицы направили на благоустройство 111 дворов и 43 общественных территорий.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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