Общество
Крымчанин продает кружку с автографом принца Юрия за миллион рублей
На сайте популярного ресурса объявлений житель Бахчисарайского района выставил на продажу кружку с изображением рыцаря на коне и автографом некоего принца Юрия.
«Продаю эксклюзивную кружку с автографом принца Юрия. Сегодня она стоит 1 000 000 рублей, а образно, завтра будет стоить 100 000 000 рублей. Думайте головой», — пишет автор объявления.
Судя по всему, автор и является тем самым принцем Юрием. Видимо крымчанин решил подшутить над коллекционерами, которые ищут редкие экспонаты в свою коллекцию.
Напомним, ранее сообщалось, что в Симферополе мужчина выставил на продажу копию картины Кассиаса Кулинджа за 10 000 000 рублей
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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