Власть
Крымчане за год оставили на улицах 27 тысяч кубометров мусора
12 несанкционированных свалок ликвидировали на территории Республики Крым в ноябре 2021 года.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Крыма.
Всего с начала 2021 года ликвидирована 21 несанкционированная свалка, вывезено свыше 27 тысяч кубических метров отходов.
«Большинство несанкционированных свалок представляют собой навалы строительных отходов. Присутствовали случаи складирования бытового мусора», — уточнили в пресс-службе.
Работы по ликвидации выявленных несанкционированных свалок и вывозу отходов будут продолжены.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жители Керчи массово жалуются на провалы в земле. В Керчи после обильных осадков из-за вымывания почвы в земле образовались провалы.
Мэр Ялты пообещала каждое утро обходить дворы города. Каждое утро главы администрации Ялты Янины Павленко будет начинаться с личного обхода общественных и дворовых территорий.
В центре Симферополя выкрали ажурные решетки. Камеры наружного видеонаблюдения в этот день были отключены.
Около сотни проблемных участков сбора мусора в Симферополе оборудуют камерами. Глава администрации Симферополя Валентин Демидов поручил установить камеры видеонаблюдения для контроля проблемных участков сбора мусора в городе.
Ковидная сводка за сутки в Крыму: 25 умерших и 338 новых заражений
В Крыму наблюдается небольшое снижение новых случаев при росте количества умерших.
Какой сегодня праздник 9 декабря фото
Сегодня, 9 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Ялте запретили шуметь
За звуковую рекламу в центре Ялты, на остановках общественного транспорта и набережной будут штрафовать.
Крымчанам с российскими паспортами грозят уголовные дела
Владимир Зеленский вес законопроект о гражданстве, который позволит привлекать к ответственности украинцев с паспортами РФ.
21 час назад
Москва даст Крыму еще много денег на благоустройство
Правительство Москвы выделило Крыму почти 15 млрд рублей.