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Власть

Крымчане за год оставили на улицах 27 тысяч кубометров мусора

09:11 четверг, 9 декабря 2021

12 несанкционированных свалок ликвидировали на территории Республики Крым в ноябре 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Крыма.

Всего с начала 2021 года ликвидирована 21 несанкционированная свалка, вывезено свыше 27 тысяч кубических метров отходов.

«Большинство несанкционированных свалок представляют собой навалы строительных отходов. Присутствовали случаи складирования бытового мусора», — уточнили в пресс-службе.

Работы по ликвидации выявленных несанкционированных свалок и вывозу отходов будут продолжены.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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