Крымчане оказались в лидерах по сексу в салоне автомобиля

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Крым вошел в первую десятку регионов, жители которых хотя бы раз в жизни имели половой акт в салоне автомобиля.

Такие данные показал опрос более 15 тысяч пользователей портала drom.ru.

«Чемпионами» по автосексу оказались сибиряки и жители Дальнего Востока. Первые строчки этого своеобразного рейтинга заняли автомобилисты Хакасии, Якутии, Алтайского края, Иркутской, Кемеровской и Тюменской областей, а также Забайкальского и Приморского краев, Амурской области. Крым занял десятое место.

При этом самыми консервативными по части эротических экспериментов за рулем оказались жители Нижнегородской, Воронежской и Саратовской областей.

Южный темперамент и практически круглогодичное крымское солнце способствует спонтанному появлению любовного импульса. Таким образом объясняет результаты опроса сексолог Андрей Любарский.

«Несмотря на то, что сейчас много людей с материка приехали жить в Крым на постоянной основе, полуостров для них все равно остается курортным местом развлечений», — поделился наблюдением эксперт.

Тесное пространство автомобиля не мешает, а наоборот, придает пикантности и даже экстремальности отношениям. По мнению Любарского, в таком сексе есть нечто запретное, а запрет всегда хочется нарушить.

Кроме того, люди могут предпочитать автомобиль номеру в отеле в целях экономии — таким образом свидание выходит дешевле. К тому же не нужно «светить» паспортом — это важно для тех, кто хочет сохранить в тайне свои любовные похождения.

«Любое помещение требует ритуальности, а в машине происходит быстрый транзит. Соответственно, чем это будет быстрее, тем меньше будет чувство вины у участников проведенного развлечения», — объяснил сексолог.

При этом собеседник заметил, что на такой спонтанный половой акт люди идут вне зависимости от возраста. Определяющим фактором здесь становится раскованность участников: чем более заблокирован человек, тем меньше он склонен к подобным поступкам.

Между тем салон автомобиля не самая экстремальная площадка для романтических встреч в Крыму. Ранее крымчан возмутил секс средь бела дня на одном из пирсов в Алуште. При этом под шквал критики попали как любовники, так и автор съемки.

В тексте использованы материалы: Форпост

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