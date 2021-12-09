Крымчане не желают сдавать свои квартиры чужакам

С такой дискриминацией можно бороться, но победить вряд ли получится.

Приезжие из разных регионов России, а также мигранты из стран СНГ — самые активные наниматели жилья в Крыму. При этом именно они чаще всего сталкиваются с недружелюбным отношением со стороны арендодателей.

В России уже началась борьба с подобной дискриминацией. Один из самых популярных в стране сайтов по поиску жилья ЦИАН запретил публиковать объявления с указанием расы, этнической принадлежности, вероисповедания и гражданства нежелательных нанимателей.

«Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей ЦИАН и верим в то, что это решение станет отраслевым стандартом на рынке недвижимости», — говорится на сайте сервиса.

Нововведение действует с 1 декабря. Авторам уже опубликованных объявлений из разряда: «только для славян», «гостей с Кавказа не рассматриваем», «мусульманам не сдается» предлагается провести работу над ошибками до 1 февраля 2022 года. Если это не будет сделано, ЦИАН самостоятельно их подкорректирует.

Большинство арендодателей в Крыму и Севастополе не хотят сдавать свои квартиры гражданам Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, а также жителям некоторых регионов России, рассказала риелтор Светлана Максакова.

«Такая тенденция особенно четко начала прослеживаться в последние годы. Некоторые люди указывают свои предпочтения в объявлениях. Однако большинство отказывается идти на сделку непосредственно при знакомстве с потенциальными нанимателями», — говорит наша собеседница.

Вот поэтому правила ЦИАН кардинально не изменят ситуацию. Даже если граждане ничего не будут писать в объявлениях, они все равно будут отказывать в сдаче жилья тем, кто им не понравился по тем или иным причинам. У них на это есть полное право, подчеркнула риелтор.

Наиболее категорично настроены жители Крыма по отношению к строителям-мигрантам, продолжает Светлана Максакова. Люди опасаются, что вместо одного-двух заявленных жильцов в их уютной квартире поселится целая бригада «непонятных людей». И взыскать ущерб за разбитые люстры, протертые полы и сальные обои с иностранцев будет практически невозможно.

Наличие же русского паспорта у нанимателя действует на крымских арендодателей успокаивающе. Но не на всех. Есть такие экземпляры, которые согласны сдавать свои драгоценные квадратные метры только жителям Крымского полуострова.

«Таких арендодателей даже российским гражданством не уговорить. Они согласны сдавать только жителям своего города или региона. Все остальные для них чужие», — уточнила риелтор.

В тексте использованы материалы: Форпост

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