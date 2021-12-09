Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +8
море +12

Коронавирус в Крыму

Ковидная сводка за сутки в Крыму: 25 умерших и 338 новых заражений

09:01 четверг, 9 декабря 2021
Ковидная сводка за сутки в Крыму: 25 умерших и 338 новых заражений

фото © strana.ua

В Крыму наблюдается небольшое снижение новых случаев при росте количества умерших.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 8 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 338 случае новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 122 975 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 597 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 409 человек, выздоровевших за весь период – 112 771.

Умерших за сутки - 25.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вакцинация детей от COVID в Крыму: грозят ли отказникам санкции. Прививать подростков 12-17 лет от COVID-19 в Крыму будут как в школах, так и в поликлиниках, вакцинация будет проходить только с согласия родителей.

COVID в Севастополе: что изменилось за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших. Число летальных случаев за сутки составило 24.

Власти Крыма с радостью поддержат законопроект о введении QR-кодов. Крым поддержит законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Коронавирус в Крыму
Ковидная сводка за сутки в Крыму: 25 умерших и 338 новых заражений

Ковидная сводка за сутки в Крыму: 25 умерших и 338 новых заражений

В Крыму наблюдается небольшое снижение новых случаев при росте количества умерших.

Общество
Какой сегодня праздник 9 декабря

Какой сегодня праздник 9 декабря фото

Сегодня, 9 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Ялте запретили шуметь

В Ялте запретили шуметь

За звуковую рекламу в центре Ялты, на остановках общественного транспорта и набережной будут штрафовать.

Власть
Москва даст Крыму еще много денег на благоустройство

Москва даст Крыму еще много денег на благоустройство

Правительство Москвы выделило Крыму почти 15 млрд рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации