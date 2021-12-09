Ковидная сводка за сутки в Крыму: 25 умерших и 338 новых заражений

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В Крыму наблюдается небольшое снижение новых случаев при росте количества умерших.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 8 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 338 случае новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 122 975 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 597 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 409 человек, выздоровевших за весь период – 112 771.

Умерших за сутки - 25.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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COVID в Севастополе: что изменилось за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших. Число летальных случаев за сутки составило 24.

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