Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму рассказали об отстранении учителей без прививки от COVID-19 ● Вакцинация детей от COVID в Крыму: грозят ли отказникам санкции ● COVID в Севастополе: что изменилось за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших ● Власти Крыма с радостью поддержат законопроект о введении QR-кодов
Ковидная сводка за сутки в Крыму: 25 умерших и 338 новых заражений
фото © strana.ua
В Крыму наблюдается небольшое снижение новых случаев при росте количества умерших.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 8 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 338 случае новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 122 975 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 597 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 409 человек, выздоровевших за весь период – 112 771.
Умерших за сутки - 25.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Вакцинация детей от COVID в Крыму: грозят ли отказникам санкции. Прививать подростков 12-17 лет от COVID-19 в Крыму будут как в школах, так и в поликлиниках, вакцинация будет проходить только с согласия родителей.
COVID в Севастополе: что изменилось за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших. Число летальных случаев за сутки составило 24.
Власти Крыма с радостью поддержат законопроект о введении QR-кодов. Крым поддержит законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.
Ковидная сводка за сутки в Крыму: 25 умерших и 338 новых заражений
В Крыму наблюдается небольшое снижение новых случаев при росте количества умерших.
Какой сегодня праздник 9 декабря фото
Сегодня, 9 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Ялте запретили шуметь
За звуковую рекламу в центре Ялты, на остановках общественного транспорта и набережной будут штрафовать.
Крымчанам с российскими паспортами грозят уголовные дела
Владимир Зеленский вес законопроект о гражданстве, который позволит привлекать к ответственности украинцев с паспортами РФ.
21 час назад
Москва даст Крыму еще много денег на благоустройство
Правительство Москвы выделило Крыму почти 15 млрд рублей.