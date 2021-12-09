Какой сегодня праздник 9 декабря

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Сегодня, 9 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day)

Коррупция затрагивает все сферы жизни общества. Предотвращение коррупции обеспечивает прогресс в достижении целей в области устойчивого развития, помогает защитить нашу планету, создать рабочие места, достичь гендерного равенства и предоставляет более широкий доступ к основным услугам, таким как здравоохранение и образование.

Хотя каждый человек имеет право пользоваться плодами активных усилий по борьбе с коррупцией, неправомерные действия и правонарушения уводят ценные ресурсы в то время, когда они наиболее необходимы для реагирования на кризис, связанный с пандемией COVID-19, и восстановления после него.

Международный день борьбы с коррупцией 2021 года призван подчеркнуть права и обязанности каждого - включая государства, правительственных чиновников, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, представителей СМИ, частного сектора, гражданского общества, научных кругов, общественности и молодежи - в борьбе с коррупцией.

День грузчика

Ежегодно 9 декабря свой профессиональный праздник отмечают грузчики. В современном мире высоких технологий эта нелегкая профессия остается очень важной.

Профессия грузчика довольна тяжелая, выполняя работу грузчика, человек может рассчитывать только на свои силы и физические данные.

Труд грузчика состоит в погрузо-разгрузочных работах ( зачастую только при помощи своей силы, реже используются лебедки, погрузчики и другие механизмы ), транспортировке грузов на определенные расстояния, подъем крупногабаритных предметов по лестнице и так далее.

Егорий Осенний (Юрий Холодный)

Народный праздник «Егорий Осенний» отмечается 9 декабря (по старому стилю – 26 ноября). Православные христиане в этот день отмечают годовщину освящения собора великомученика Георгия Победоносца в Киеве. В народе святой Георгий считается повелителем волков и покровителем земледельцев. Егорий зовется «осенним» поскольку раньше, при старом летоисчислении, праздник приходился на 26 ноября. Другие названия праздника: «Егорий холодный», «Егорий зимний», «Юрьев день», «Юрий Холодный», «Георгий Победоносец».

Также сегодня, 9 декабря, отмечают такие праздники:

- День Героев Отечества

- Международный день памяти жертв преступления геноцида

- День ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ

- День памяти преподобного Алипия Столпника

- День работников штабных подразделений МВД Украины

- День рождения Оле-Лукойе

- День рождения компьютерной мыши

- День рождественской открытки (Christmas Card Day) в США

- День клоуна «Усталый Вилли» (Weary Willie Day) в США

- День кондитерских изделий (National Pastry Day) в США

- День ламы в США

- День посадки деревьев в Малави

- День армии Перу

- День геологов Таджикистана

- День независимости Танзании

Сегодня именины празднуют: Георгий, Федот, Афанасий, Яков, Юлиан, Иннокентий, Алипий, Стилиан.

Что происходило 9 декабря в прошлые годы

1824 - победой армии Перу над армией испанских колонизаторов, что обеспечило независимость этой страны.

1918 - Директория УНР восстановила закон о восьмичасовом рабочем дне.

1931 - начало Второй испанской републики (республиканский период правления в Испании).

1948 - Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

1953 - в США компания «Дженерал Электрик» объявила об увольнении всех сотрудников-коммунистов, что вскоре и было реализовано.

1961 - в Иерусалиме израильский суд признает Адольфа Эйхмана (немецкий офицер, непосредственно ответственный за уничтожение миллионов евреев) виновным в преступлениях против человечества и приговаривает к смертной казни.

1968 - в Сан-Франциско на профессиональной конференции Дуглас Энгельбарт впервые публично продемонстрировал изобретенные им или в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст.

1990 - победа на президентских выборах Леха Валенсы. Он стал первым выбранным напрямую президентом Польши.

1992 - В Национальной академии наук США состоялась презентация Международного научного фонда Сороса.

2004 - Вступили в силу принятые Верховной Радой Украины законы об изменениях в Конституцию и особенности проведения голосования 26 декабря на выборах президента Украины.

2005 - в Лондоне окончилась эксплуатация «Рутмастеров» — знаменитых двухэтажных красных автобусов, которые многие годы были символом Лондона.

2007 - В Ялте открыт памятник Тарасу Шевченко.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 декабря. Какие праздники будут завтра?

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Какой сегодня праздник 8 декабря. Сегодня, 8 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.