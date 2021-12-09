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Власть

Какое имущество приватизируют в Крыму в 2022 году

09:32 четверг, 9 декабря 2021
Какое имущество приватизируют в Крыму в 2022 году

фото © Pixabay

Комитет по имущественным и земельным отношениям Государственного Совета Республики Крым утвердил Прогнозный план приватизации государственного имущества на 2022 год.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госсовета Крыма Илья Донченко.

Согласно документу, в 2022 году к приватизации предлагается имущество Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Бухта двуякорная», группа инвентарных объектов в городском округе Ялта, а также 6 объектов, включенных в План приватизации на 2021 год и не реализованных по объективным причинам.

«Речь идет об объекте незавершенного строительства с расположенным под ним земельным участком в с. Ильинка Сакского района, нежилом здании гаража в г. Саки, нежилых помещениях в с. Ботаническое Раздольненского района, нежилых зданиях в г. Симферополь, с. Синицыно Кировского района, а также группе инвентарных объектов, переданных в пользование по договору аренды АО «Феодосийский завод коньяков и вин», с расположенными под ними земельными участками», — уточнил Донченко.

Ожидается, что в бюджет Крыма в 2022 году от приватизации поступит не менее 200 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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