Общество
Историк не исключил повторения Крымской войны
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Сценарий Крымской войны (1853-1856 гг. ) может частично повториться в ближайшем будущем.
Не исключено, что «катализатором послужат Украина и нагнетаемая атмосфера вражды в отношении России», считает военный историк, главред журнала «Military Крым» Сергей Ченнык. По словам эксперта, в отличие от ситуации середины XIX века, катализатором могут быть отношения не с Турцией, а с Украиной, и в этом случае Россия не станет инициатором агрессии.
«В остальном ситуация похожа, против России формируется коалиция. Военные английские корабли в Черном море – первое напоминание о давних претензиях страны на некоторые территории тогдашней Российской империи. Отношения с Турцией в XXI веке также оставляют желать лучшего», – выразил в разговоре с РИА Новости Крым Ченнык.
Историк отмечает, что по сравнению с временами Николая I произошло сильное изменение взаимодействий российского государства с США.
Во время Крымской войны американцы оказывали значимую помощь русским, в том числе – направляли высококвалифицированных медиков и препараты. Теперь ситуация обстоит иначе.
«События 1853-1856 годов иногда называют «рыцарской войной», говорят об уважительном отношении соперников друг к другу. Но не бывает «вежливых» войн, на них всегда горе, несчастье и слезы. Нужно держать это знание в голове, когда мы думаем о любом противостоянии государств сегодня», - добавил военный историк.
Эксперт обратил внимание, что главные геополитические решения сложно предсказать до официальный заявлений политиков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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