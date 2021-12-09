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Общество

Историк не исключил повторения Крымской войны

18:03 четверг, 9 декабря 2021
Историк не исключил повторения Крымской войны

фото © function.mil.ru

Сценарий Крымской войны (1853-1856 гг. ) может частично повториться в ближайшем будущем.

Не исключено, что «катализатором послужат Украина и нагнетаемая атмосфера вражды в отношении России», считает военный историк, главред журнала «Military Крым» Сергей Ченнык. По словам эксперта, в отличие от ситуации середины XIX века, катализатором могут быть отношения не с Турцией, а с Украиной, и в этом случае Россия не станет инициатором агрессии.

«В остальном ситуация похожа, против России формируется коалиция. Военные английские корабли в Черном море – первое напоминание о давних претензиях страны на некоторые территории тогдашней Российской империи. Отношения с Турцией в XXI веке также оставляют желать лучшего», – выразил в разговоре с РИА Новости Крым Ченнык.

Историк отмечает, что по сравнению с временами Николая I произошло сильное изменение взаимодействий российского государства с США.

Во время Крымской войны американцы оказывали значимую помощь русским, в том числе – направляли высококвалифицированных медиков и препараты. Теперь ситуация обстоит иначе.

«События 1853-1856 годов иногда называют «рыцарской войной», говорят об уважительном отношении соперников друг к другу. Но не бывает «вежливых» войн, на них всегда горе, несчастье и слезы. Нужно держать это знание в голове, когда мы думаем о любом противостоянии государств сегодня», - добавил военный историк.

Эксперт обратил внимание, что главные геополитические решения сложно предсказать до официальный заявлений политиков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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