Происшествия
Гибель полицейских в ДТП: крымчанину вынесли приговор
35-летний житель Кировского района Крыма, устроивший ДТП в котором погибли трое полицейских, приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, мужчина признан виновным «в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц».
Отмечается также, что осужденный лишен водительских прав на три года.
Как сообщалось, трагедия произошла в феврале. Обвиняемый, находясь за рулем Skoda Octavia, столкнулся с 62-летним велосипедистом. Затем водитель иномарки выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль ОМВД России по Кировскому району, в котором находились пять человек. В результате аварии погибли трое стражей порядка. Еще четверо участников автокатастрофы – водитель иномарки, велосипедист, сотрудник конвойной службы и перевозимый им осужденный гражданин были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Самому младшему сотруднику МВД, погибшему в результате этого ДТП , было 22 года, самому старшему – 29.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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