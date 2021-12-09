ГИБДД Севастополя вынуждена ловить «живых мертвецов»

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Десятки водителей нелегально ездят на машинах покойников.

С начала года в Севастополе сотрудники ГИБДД выявили 40 авто, которые числились за умершими людьми – хотя за рулем сидели вполне живые водители. Эксплуатация загробных прав собственности, отмечает пресс-служба УМВД по Севастополю, часто имеет корыстный мотив.

Так как постановления с камер видеонаблюдения приходят на имя и по месту проживания собственника, передвигающийся на машине покойного водитель становится «невидим» для автоматически выписываемых штрафов.

Для поимки таких «зомби» применяются иные средства. Информационная система Госавтоинспекции позволяет оперативно получать информацию о смерти официального собственника авто. При выяснении смерти владельца и отсутствии поступившей от родственников информации о прекращении регистрации, регистрационные знаки машины или другого транспортного средства объявят в розыск вместе с водительским удостоверением.

Обнаружением таких машин в транспортном потоке занимаются постоянно, в том числе и средствами автоматической фиксации. При обнаружении такие автомобили будут остановлены экипажами ДПС. Полицейские проверяют документы и, при подтверждении подозрений, накладывают на водителя административное наказание.

Нелегальная езда на машинах умерших людей предусматривает админштраф от 500 до 800 рублей, а также изъятие номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Как уточнили в пресс-службе УМВД, после уплаты штрафов перерегистрировать авто можно – когда у гражданина появятся документы на право собственности, что является основанием для регистрации.

ГИБДД напоминает, что родственники умершего автовладельца обязаны уведомить ГИБДД о факте смерти и снять принадлежащий покойному автомобиль с учета.

Пользоваться машиной усопшего нельзя до момента вступления в наследство. Для регистрации транспортного средства нужно предоставить в МРЭО свидетельство о праве на наследство и полис ОСАГО, оформленный на гражданина, ставящего на учет автомобиль.

В тексте использованы материалы: Форпост

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