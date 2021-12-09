Экс-замглавы ФСИН ответит за хищение 95 млн при стройке СИЗО в Крыму

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, обвиняемого в хищении почти 95 млн рублей на строительстве СИЗО в Симферополе.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома России. Также по уголовному делу проходили еще два фигуранта.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова, врио директора ФУП СУ-23 ФСИН России Валерия Каклюгина и бенефициара ООО «Юнистрой» Андрея Угланова. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации похищенных денежных средств», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2015-2017 годах Коршунов дал подчиненным указание обеспечить направление бюджетных денег, выделенных на строительство следственного изолятора в Симферополе, в подконтрольные ему подрядные организации.

Уточняется, что этими фирмами руководили его соучастники. Они обналичили часть полученных денег в размере 94,6 млн рублей и распорядились ими по своему усмотрению, при этом так и не завершив строительные работы.

«Следствием завершен сбор необходимой доказательственной базы. Проведен ряд экспертиз, в том числе экономические, строительно-технические, бухгалтерские, почерковедческие, допрошено более 70 свидетелей, проведены иные следственные действия. В данный момент все фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела», - отметили в ведомстве.

Дело в отношении еще одной соучастницы преступления - гендиректора ООО «Юнистрой» Майи Гагуа – в связи с заключением досудебного соглашения было выделено в отдельное производство и еще осенью передано в суд.

Имущество обвиняемых, стоимость которого позволяет покрыть причиненный госбюджету ущерб, арестовано.

В Следкоме уточнили, что это не первое уголовное дело в отношении экс-замдиректора ФСИН Олега Коршунова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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