Общество
Жители Керчи массово жалуются на провалы в земле
В Керчи после обильных осадков из-за вымывания почвы в земле образовались провалы.
Об этом сообщил глава Керчи Святослав Брусаков в своем Telegram-канале.
«Эти природные процессы повышают вероятность возникновения обвалов. Наиболее возможны просадки в местах катакомб и полостей под землей. Немедленно обследовали место провала, привлекли специалистов проектного института «Шельф». Ранее зафиксированы еще 11 обращений. По предварительным заключениям, лишь 2 из них носят крайне важный характер и требуют геологических изысканий», — написал Брусаков.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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