Жители Керчи массово жалуются на провалы в земле

В Керчи после обильных осадков из-за вымывания почвы в земле образовались провалы.

Об этом сообщил глава Керчи Святослав Брусаков в своем Telegram-канале.

«Эти природные процессы повышают вероятность возникновения обвалов. Наиболее возможны просадки в местах катакомб и полостей под землей. Немедленно обследовали место провала, привлекли специалистов проектного института «Шельф». Ранее зафиксированы еще 11 обращений. По предварительным заключениям, лишь 2 из них носят крайне важный характер и требуют геологических изысканий», — написал Брусаков.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В центре Симферополя выкрали ажурные решетки. Камеры наружного видеонаблюдения в этот день были отключены.

Около сотни проблемных участков сбора мусора в Симферополе оборудуют камерами. Глава администрации Симферополя Валентин Демидов поручил установить камеры видеонаблюдения для контроля проблемных участков сбора мусора в городе.

Для особо худых: в Ялте сделали тротуар шириной в несколько сантиметров. Молодые мамы с колясками жалуются на трудности передвижения по новым тротуарам города.

Бездомные собаки могут заполонить улицы Севастополя. Программа по уменьшению численности бездомных животных принята, но на практике она не работает.