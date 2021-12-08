Житель Симферополя нашел отданный в ремонт мотоцикл на сайте объявлений

38-летний житель Симферополя отдал своему знакомому на сборку и покраску мотоцикл.

Мастер под разными предлогами оттягивал дату окончания работы. Зайдя случайно на один из популярных сайтов, заявитель обнаружил выставленный на продажу свой мотоцикл за 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний симферополец, который уже успел продать похищенное имущество.

«В результате следственных действий установлен новый владелец транспортного средства. Мотоцикл изъят как вещественное доказательство и возвращен потерпевшему», — уточнили в пресс-службе МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе с пенсионерки «сняли порчу» за полмиллиона. Очередной жертвой мошенников в Севастополе стала восьмидесятитрехлетняя пенсионерка, поверившая в сверхспособности случайных знакомых и заплатившая за свою доверчивость все свои сбережения – около пятисот тысяч рублей.

В Крыму пресекли сбыт фальшивых денег. В Симферополе полицейские задержали 27-летнего крымчанина, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр.

В Крыму рабочие пытались сдать на металлолом железнодорожные рельсы. В поселке Нижнегорский двое работников железнодорожного предприятия украли со станции рельсы.

В Джанкое задержали похитителей двух крупных топливных баков из частного дома. Житель Джанкоя сообщил в полицию, что у него из дома похитили два топливных металлических бака объемом 290 литров каждый, лом металла, магнитофон, термопод и другие предметы.