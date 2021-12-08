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Происшествия

Житель Симферополя нашел отданный в ремонт мотоцикл на сайте объявлений

38-летний житель Симферополя отдал своему знакомому на сборку и покраску мотоцикл.

Мастер под разными предлогами оттягивал дату окончания работы. Зайдя случайно на один из популярных сайтов, заявитель обнаружил выставленный на продажу свой мотоцикл за 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний симферополец, который уже успел продать похищенное имущество.

«В результате следственных действий установлен новый владелец транспортного средства. Мотоцикл изъят как вещественное доказательство и возвращен потерпевшему», — уточнили в пресс-службе МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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