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Власть

Замдиректора «Севавтодора» будут судить за злоупотребления и хищение

Заместителя директора ГБУ «Севастопольский автодор» будут судить за то, что он организовал строительство дома на своем участке за счет предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

По версии следствия, замдиректора «Севавтодора» обязал своего подчиненного направлять рабочих и технику учреждения для строительства своего дома в Балаклавском районе.

Также он организовал доставку на участок 10 тонн щебеночно-песчаной смеси, являющейся собственностью ГБУ.

Незаконная стройка продолжалась с июля 2020-го по март 2021 года.

С учетом стоимости доставленных строительных материалов, заработной платы задействованных в строительстве лиц и расходов на дизельное топливо, которые возмещались за счет средств «Севавтодора», учреждению причинен ущерб на общую сумму почти 100 тыс. рублей.

Замдиректора ГБУ обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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