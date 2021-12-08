Власть
Замдиректора «Севавтодора» будут судить за злоупотребления и хищение
Заместителя директора ГБУ «Севастопольский автодор» будут судить за то, что он организовал строительство дома на своем участке за счет предприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
По версии следствия, замдиректора «Севавтодора» обязал своего подчиненного направлять рабочих и технику учреждения для строительства своего дома в Балаклавском районе.
Также он организовал доставку на участок 10 тонн щебеночно-песчаной смеси, являющейся собственностью ГБУ.
Незаконная стройка продолжалась с июля 2020-го по март 2021 года.
С учетом стоимости доставленных строительных материалов, заработной платы задействованных в строительстве лиц и расходов на дизельное топливо, которые возмещались за счет средств «Севавтодора», учреждению причинен ущерб на общую сумму почти 100 тыс. рублей.
Замдиректора ГБУ обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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