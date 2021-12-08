Всем приготовиться: Крым по ФЦП получит миллиард долларов

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Миллиард долларов в рублях получат крымские чиновники для реализации так называемой «федеральной целевой программы». Сколько и кто из них окажутся по итогам в СИЗО, пока еще не известно.

В 2022 году Республика Крым получит 73,9 млрд рублей на реализацию мероприятий федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.

Об этом сообщила вице-премьер РК – министр финансов Ирина Кивико на сессии регионального парламента в среду.

По ее словам, это на 1,8 млрд рублей больше, чем предполагалось ранее.

«На реализацию мероприятий федеральной целевой программы на 2022 год увеличение составило 1,8 миллиарда рублей – с 72,1 миллиарда до 73,9 миллиарда рублей», – уточнила Кивико.

В 2023 году на реализацию ФЦП планируется выделить 107,6 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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