Власть
Водители симферопольских маршруток продолжают по-хамски бороться с льготниками
В Симферополе на остановке по улице 60 лет Октября в автобус № 54 зашел пожилой мужчина. И едва успела тронуться маршрутка, как водитель стал грубо требовать у него оплату за проезд.
Об этом написала в соцсетях жительница Симферополя, которая стала очевидцем происшествия.
«Дедуля сразу стушевался, предпринял безуспешную попытку оторвать руку от поручня, понял, что до ближайшей остановки этого сделать не сможет и стал спокойно объяснять, что он инвалид 1 группы, что, конечно, сейчас и карточку достанет, и удостоверение покажет…только не на ходу», — пишет очевидец.
Пассажиры помогли пенсионеру сесть на пассажирское место, чтобы он мог достать удостоверение. Но водитель не унимался, он требовал приложить карту к валидатору.
Дедушка разнервничался и трясущимися рукам начал искать кошелек, который как нарочно никак не мог найти. Пассажирка, наблюдавшая за происходящим, не выдержала, и оплатила за пенсионера. Водитель, получив оплату, наконец, оставил в покое пожилого пассажира.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферопольцы пожаловались на «исчезающий вид» маршрутки. Жители столицы Крыма недовольны работой 52-го маршрутного автобуса.
Украина зачно арестовала 249 российских самолетов за полеты в Крым. Украинские суды заочно арестовали 249 самолетов российских авиакомпаний за полеты в закрытый Киевом аэропорт «Симферополь» в Крыму.
«Трасса «Таврида» просела»: что происходит с дорогами в Крыму. Около 82 миллионов долларов «закопали» в Крыму. Столько власти полуострова потратили на строительство объездной трассы Симферополя «Дубки – Левадки».
Как изменится схема движения транспорта на улице Киевской Симферополя. В Министерстве транспорта Крыма сообщили об изменениях в режимах работы светофоров, расположенных по улице Киевской Симферополя, на участке дороги от Московской площади до ТРК «Южная галерея»:
В Ялте запретили шуметь
За звуковую рекламу в центре Ялты, на остановках общественного транспорта и набережной будут штрафовать.
Крымчанам с российскими паспортами грозят уголовные дела
Владимир Зеленский вес законопроект о гражданстве, который позволит привлекать к ответственности украинцев с паспортами РФ.
Поклонская решила накормить жителей африканской страны украинским борщом
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде Наталья Поклонская собирается приобщать африканцев к российской и украинской кухне, в частности планирует угостить местных жителей борщом.
Глава отделения «Аэрофлота» в Крыму покончил с собой в Симферополе
Глава крымского представительства компании «Аэрофлот» покончил жизнь самоубийством.
вчера
Суд разрешил задержать Поклонскую
23 часа назад
В Крыму восстановили в должности учительницу, организовавшую скандальный выпускной
В Крыму восстановили в должности учительницу, организовавшую скандальный выпускной для девятиклассников.