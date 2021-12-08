Водители симферопольских маршруток продолжают по-хамски бороться с льготниками

В Симферополе на остановке по улице 60 лет Октября в автобус № 54 зашел пожилой мужчина. И едва успела тронуться маршрутка, как водитель стал грубо требовать у него оплату за проезд.

Об этом написала в соцсетях жительница Симферополя, которая стала очевидцем происшествия.

«Дедуля сразу стушевался, предпринял безуспешную попытку оторвать руку от поручня, понял, что до ближайшей остановки этого сделать не сможет и стал спокойно объяснять, что он инвалид 1 группы, что, конечно, сейчас и карточку достанет, и удостоверение покажет…только не на ходу», — пишет очевидец.

Пассажиры помогли пенсионеру сесть на пассажирское место, чтобы он мог достать удостоверение. Но водитель не унимался, он требовал приложить карту к валидатору.

Дедушка разнервничался и трясущимися рукам начал искать кошелек, который как нарочно никак не мог найти. Пассажирка, наблюдавшая за происходящим, не выдержала, и оплатила за пенсионера. Водитель, получив оплату, наконец, оставил в покое пожилого пассажира.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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