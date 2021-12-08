Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +15
море +12

Власть

Водители симферопольских маршруток продолжают по-хамски бороться с льготниками

В Симферополе на остановке по улице 60 лет Октября в автобус № 54 зашел пожилой мужчина. И едва успела тронуться маршрутка, как водитель стал грубо требовать у него оплату за проезд.

Об этом написала в соцсетях жительница Симферополя, которая стала очевидцем происшествия.

«Дедуля сразу стушевался, предпринял безуспешную попытку оторвать руку от поручня, понял, что до ближайшей остановки этого сделать не сможет и стал спокойно объяснять, что он инвалид 1 группы, что, конечно, сейчас и карточку достанет, и удостоверение покажет…только не на ходу», — пишет очевидец.

Пассажиры помогли пенсионеру сесть на пассажирское место, чтобы он мог достать удостоверение. Но водитель не унимался, он требовал приложить карту к валидатору.

Дедушка разнервничался и трясущимися рукам начал искать кошелек, который как нарочно никак не мог найти. Пассажирка, наблюдавшая за происходящим, не выдержала, и оплатила за пенсионера. Водитель, получив оплату, наконец, оставил в покое пожилого пассажира.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольцы пожаловались на «исчезающий вид» маршрутки. Жители столицы Крыма недовольны работой 52-го маршрутного автобуса.

Украина зачно арестовала 249 российских самолетов за полеты в Крым. Украинские суды заочно арестовали 249 самолетов российских авиакомпаний за полеты в закрытый Киевом аэропорт «Симферополь» в Крыму.

«Трасса «Таврида» просела»: что происходит с дорогами в Крыму. Около 82 миллионов долларов «закопали» в Крыму. Столько власти полуострова потратили на строительство объездной трассы Симферополя «Дубки – Левадки».

Как изменится схема движения транспорта на улице Киевской Симферополя. В Министерстве транспорта Крыма сообщили об изменениях в режимах работы светофоров, расположенных по улице Киевской Симферополя, на участке дороги от Московской площади до ТРК «Южная галерея»:

Власть
В Ялте запретили шуметь

В Ялте запретили шуметь

За звуковую рекламу в центре Ялты, на остановках общественного транспорта и набережной будут штрафовать.

Власть
Крымчанам с российскими паспортами грозят уголовные дела

Крымчанам с российскими паспортами грозят уголовные дела

Владимир Зеленский вес законопроект о гражданстве, который позволит привлекать к ответственности украинцев с паспортами РФ.

Власть
Поклонская решила накормить жителей африканской страны украинским борщом

Поклонская решила накормить жителей африканской страны украинским борщом

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде Наталья Поклонская собирается приобщать африканцев к российской и украинской кухне, в частности планирует угостить местных жителей борщом.

Власть
В Крыму восстановили в должности учительницу, организовавшую скандальный выпускной

В Крыму восстановили в должности учительницу, организовавшую скандальный выпускной

В Крыму восстановили в должности учительницу, организовавшую скандальный выпускной для девятиклассников.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации