Власти определят только половину перевозчиков в Симферополе

фото © Российская газета

Администрация Симферополя до конца 2021 года определит перевозчиков только на половину маршрутов общественного транспорта.

Остальные контракты планируется заключить в следующем году, сообщил и.о. начальника управления транспорта и связи Юрий Иващенко.

«Извещения на все 47 муниципальных автобусных маршрутов опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Срок окончания подачи заявок – с 7 по 23 декабря текущего года. В этом году планируется заключение контрактов на 21 маршрут, на оставшиеся 26 маршрутов – в следующем году», – цитирует Иващенко пресс-служба горадминистрации.

Поэтапная процедура открытого конкурса в электронной форме на право заключения контрактов по оказанию услуг по перевозке пассажиров началась в Симферополе 15 ноября.

В результате проведения конкурсов будет обновлен подвижный состав автобусов и маршруток.

Ранее неоднократно жесткую критику работы транспортной сферы Симферополя высказывал глава Крыма Сергей Аксенов. Это касалось, в частности, несоблюдения перевозчиками расписания движения автобусов. Сами перевозчики объясняют это катастрофической нехваткой водителей, а также заторами из-за многочисленных дорожных ремонтов. Власти города также не смогли выполнить поручение Аксенова и вовремя оснастить расписаниями движения автобусов все остановки общественного транспорта в Симферополе.

После критики Аксенова начальник управления транспорта и связи администрации Анастасия Волкова уволилась «по собственному желанию».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Электричку из Симферополя в Евпаторию остановили из-за подозрительной сумки. Электропоезд из Симферополя в Евпаторию пришлось остановить из-за найденной на путях подозрительной сумки.

Симферопольцы пожаловались на «исчезающий вид» маршрутки. Жители столицы Крыма недовольны работой 52-го маршрутного автобуса.

Украина зачно арестовала 249 российских самолетов за полеты в Крым. Украинские суды заочно арестовали 249 самолетов российских авиакомпаний за полеты в закрытый Киевом аэропорт «Симферополь» в Крыму.

«Трасса «Таврида» просела»: что происходит с дорогами в Крыму. Около 82 миллионов долларов «закопали» в Крыму. Столько власти полуострова потратили на строительство объездной трассы Симферополя «Дубки – Левадки».