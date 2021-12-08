Власти Крыма с радостью поддержат законопроект о введении QR-кодов

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Крым поддержит законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Об этом журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Завтра парламент решение примет. Поддержит», – сказал глава республики, отвечая на вопрос Крыминформа.

24 ноября комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о системе QR-кодов будет направлен до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счетную палату для обсуждения.

В конце ноября Общественная палата Крыма высказалась «за» принятие федерального проекта закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Однако предложила собственные правки в документ.

Кроме того, работники Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Крыма поддержали введение системы QR-кодов для посещения общественных мест.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сложным процесс принятия законопроектов о QR-кодах и технологически, и социально, и в цифровом плане.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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