Вакцинация детей от COVID в Крыму: грозят ли отказникам санкции

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Прививать подростков 12-17 лет от COVID-19 в Крыму будут как в школах, так и в поликлиниках, вакцинация будет проходить только с согласия родителей.

Об этом на пресс-конференции в крымском мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказала врач-педиатр школьно-дошкольного отделения Симферопольской поликлиники № 3 Людмила Дреева.

«Вакцинация от COVID-19 будет проходить точно так же, как мы проводим комплексную вакцинацию от гриппа и других заболеваний. Все будет проводиться только с согласия родителей, каждому ребенку будет дано информированное согласие на проведение вакцинации. До 14 лет дает согласие родитель, начиная с 15 лет ребенок может сам выразить свое желание. Но учитывая то, что мы придерживаемся мнения родителей, мы даем согласие и ребенку, и родителям», - рассказала врач.

Противопоказаний к вакцинации практически нет: прививаться нельзя сразу после перенесенной болезни и в период обострения хронических заболеваний.

Что касается детей с такими заболеваниями, как сахарный диабет и ожирение, то они находятся в группе риска, поэтому сделать прививку должны в первую очередь, заявила педиатр.

«Прививку можно будет сделать как в лечебном учреждении, так и в школе. Все условия для этого созданы, противопоказаний к тому, чтобы проводить вакцинацию от коронавируса в школе, нет», - подчеркнула Дреева.

В свою очередь главный специалист-эксперт межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Виктория Гудзь добавила, что введение обязательной вакцинации от COVID-19 несовершеннолетних на данный момент не предполагается.

«Касательно обязательности иммунизации детей против коронавирусной инфекции, то я думаю, что на первом этапе это будет согласие родителей, то есть обязательная вакцинация детей сейчас не предусмотрена», - подчеркнула специалист Роспотребнадзора.

В конце ноября вакцина от коронавируса для подростков старше 12 лет получила регистрационное удостоверение. Пакет документов на регистрацию профилактической прививки «Гам-КОВИД-Вак-М» подал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Прививать от ковида несовершеннолетних обязаны при согласии родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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