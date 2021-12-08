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Власть

В Ялте запретили шуметь

В Ялте запретили шуметь

фото © Новости Крыма

За звуковую рекламу в центре Ялты, на остановках общественного транспорта и набережной будут штрафовать.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. Она напомнила, что с августа весь аудиовизуальный шум на улицах города - вне закона.

Соответствующие поправки внесены в федеральный закон «О рекламе». Табу распространяется на всю звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования.

«В Ялте под запрет попадают громкоговорители на центральных улицах города, в том числе на улицах Пушкинская и Карла Маркса, на всех остановках общественного транспорта и на набережной! Работаем по всем точкам, где они расположены. Пока - методами убеждения и предупреждения, далее пойдут штрафы», - написала Павленко на своей странице в Facebook.

Так, для граждан предусмотрены штрафы от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 100 тысяч.

Янина Павленко отметила, что за соблюдением закона в городе следит муниципальный контроль.

И призвала горожан сообщать о нарушениях «режима тишины».

«В этом вопросе также жду обратной реакции от горожан – пишите, сообщайте места, которые еще нужно «приглушить», - подытожила Павленко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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