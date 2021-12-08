Происшествия
В Ялте задержали беглеца, разыскиваемого по всей России
Правоохранители задержали 44-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске по статье 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что злоумышленник находится в одном из поселков Ялты. В результате оперативных мероприятий он был задержан», — уточнили в пресс-службе.
Задержанный был помещен под стражу, в ближайшее время он будет передан инициатору розыска.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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