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Происшествия

В Ялте задержали беглеца, разыскиваемого по всей России

Правоохранители задержали 44-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске по статье 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что злоумышленник находится в одном из поселков Ялты. В результате оперативных мероприятий он был задержан», — уточнили в пресс-службе.

Задержанный был помещен под стражу, в ближайшее время он будет передан инициатору розыска.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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