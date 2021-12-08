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Происшествия

В Ялте полиция задержала мужчину, укравшего у своего брата свыше 150 тысяч рублей

С заявлением о краже крупной суммы денег и двух банковских карт в полицию обратился 35-летний мужчина.

Установив круг возможных подозреваемых, правоохранители задержали 38-летнего брата заявителя, который признался в содеянном, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

«Как пояснил задержанный, проникнув в закрытую комнату он взял деньги и карты, принадлежавшие родственнику, после чего скрылся. Часть украденных денег сотрудниками полиции была изъята», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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