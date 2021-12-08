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Происшествия

В центре Симферополя выкрали ажурные решетки

Камеры наружного видеонаблюдения в этот день были отключены.

Жители Симферополя недосчитались десятка приствольных решеток вокруг лип и кленов, которые украшают главный променад крымской столицы.

Оказалось, что чугунная защита стволов выдрана по обеим сторонам пешеходной улицы Пушкина, возле первой музыкальной школы и республиканского стоматологического центра. Оба здания примыкают к улице Гоголя, по которой разрешено автомобильное движение. Не исключено, что место похищения выбрано не случайно — отсюда можно вывезти награбленное.

Преступники не могли остаться незамеченными в месте, которое буквально утыкано камерами наружного видеонаблюдения. Необходимо поскорее просмотреть записи и установить личности преступников, пишут крымчане в социальных сетях.

«Увидим ли мы лихие кадры воровства на освещенной ночью улице с камер, которыми увенчан за бюджетные деньги почти каждый фонарный столб в центре — вопрос», — написал один из пользователей Facebook Максим Грознов.

Поскольку по техническим причинам камеры слежения, установленные на фонарях освещения на улице Пушкина, не работают. Об этом ForPost сообщили в администрации Симферополя. Заявление в полицию написано, уточнили там.

В пресс-службе МВД по Крыму подтвердили, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

В тексте использованы материалы: Форпост

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