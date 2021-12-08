В центре Симферополя выкрали ажурные решетки

Камеры наружного видеонаблюдения в этот день были отключены.

Жители Симферополя недосчитались десятка приствольных решеток вокруг лип и кленов, которые украшают главный променад крымской столицы.

Оказалось, что чугунная защита стволов выдрана по обеим сторонам пешеходной улицы Пушкина, возле первой музыкальной школы и республиканского стоматологического центра. Оба здания примыкают к улице Гоголя, по которой разрешено автомобильное движение. Не исключено, что место похищения выбрано не случайно — отсюда можно вывезти награбленное.

Преступники не могли остаться незамеченными в месте, которое буквально утыкано камерами наружного видеонаблюдения. Необходимо поскорее просмотреть записи и установить личности преступников, пишут крымчане в социальных сетях.

«Увидим ли мы лихие кадры воровства на освещенной ночью улице с камер, которыми увенчан за бюджетные деньги почти каждый фонарный столб в центре — вопрос», — написал один из пользователей Facebook Максим Грознов.

Поскольку по техническим причинам камеры слежения, установленные на фонарях освещения на улице Пушкина, не работают. Об этом ForPost сообщили в администрации Симферополя. Заявление в полицию написано, уточнили там.

В пресс-службе МВД по Крыму подтвердили, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Для особо худых: в Ялте сделали тротуар шириной в несколько сантиметров. Молодые мамы с колясками жалуются на трудности передвижения по новым тротуарам города.

Бездомные собаки могут заполонить улицы Севастополя. Программа по уменьшению численности бездомных животных принята, но на практике она не работает.

Главная елка Ялты будет установлена через неделю на городской набережной. Подготовка к новогодним праздникам полным ходом идет в Ялте.

Потребление электроэнергии в Крыму выросло с начала года на 11 процентов. Потребление электроэнергии в Крыму выросло с начала года на 11%, выработка – на 13%.