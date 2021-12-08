В Симферополе начала работать почта Деда Мороза

Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик может каждый маленький посетитель Детского парка.

В конце декабря помощники Деда Мороза бережно соберут все письма и отправят их в резиденцию волшебного дедушки в Великий Устюг, сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

Новогодний ящик для писем расположился у главной сцены парка рядом со сказочным домиком, который установлен специально к празднику. Домик разрисовали сказочными персонажами и декорировали новогодними украшениями. Получилась самая настоящая избушка Деда Мороза, которая притягивает внимание любителей ярких фотографий и дарит приятную атмосферу праздника и новогоднее настроение.

«Для того, чтобы ваше письмо, брошенное в новогодний почтовый ящик, попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза», — пояснили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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