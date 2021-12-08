Власть
В Севастополе таможенники изъяли в магазине более двух тысяч товаров
В одном из севастопольских магазинов таможенники и сотрудники Роспотребнадзора изъяли из оборота почти две тысячи пар обуви и более двухсот флаконов с парфюмерией из-за отсутствия соответствующей маркировки.
Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольской таможни.
«Всего было изъято 1 870 пар обуви и 237 флаконов туалетной воды. Обувные товары и туалетная вода арестованы», – отмечается в сообщении.
Возбуждено дело об административном правонарушении. За перевозку, хранение и продажу товаров, не имеющих идентификации, соответствующая статья КоАП предусматривает не только конфискацию, но и штрафы – для юрлиц от пятидесяти до трехсот тысяч рублей. Нарушение законодательства таможенники выявили в ходе очередной плановой проверки, проведенной совместно с сотрудниками территориального отдела Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
По словам начальника службы таможенного контроля Галины Соничевой, всего с начала 2021 года Севастопольской таможней было арестовано более восьми с половиной тысяч единиц продукции в магазинах города.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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