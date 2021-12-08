В Севастополе с пенсионерки «сняли порчу» за полмиллиона

Очередной жертвой мошенников в Севастополе стала восьмидесятитрехлетняя пенсионерка, поверившая в сверхспособности случайных знакомых и заплатившая за свою доверчивость все свои сбережения – около пятисот тысяч рублей.

Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю. По информации правоохранителей, свою жертву мошенницы «вычислили» на улице.

Две незнакомые женщины подошли к старушке и в красках рассказали ей о сильнейшей порче, которую якобы видят на ней. Пенсионерка испугалась, особенно, когда услышала имена своих взрослых детей, которые произносили аферистки, настаивая на необходимости как можно скорее провести магический ритуал «очищения» – для спасения и себя, и близких от «неминуемой опасности».

«Получив контроль над потерпевшей, одна из лжецелительниц посетила ее дом и убедила собрать и принести денежные средства, необходимые для обряда», – рассказали в полиции.

Там пожилая женщина собрала в пакет все, что у нее было накоплено, – 480 тысяч рублей и отдала незнакомкам.

После «обряда» в пакете вместо денег она обнаружила две тетрадки. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Сейчас правоохранители разыскивают мошенниц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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