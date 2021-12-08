Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вакцинация детей от COVID в Крыму: грозят ли отказникам санкции ● COVID в Севастополе: что изменилось за сутки ● Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших ● Власти Крыма с радостью поддержат законопроект о введении QR-кодов ● 25 крымчан умерли за одни сутки от ковида
В Крыму рассказали об отстранении учителей без прививки от COVID-19
фото © Новости Крыма
Более 95% педагогов и сотрудников крымских школ вакцинировались от коронавирусной инфекции, отказы от прививки единичны.
Об этом на пресс-конференции в крымском мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказала первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Бойко.
«На сегодняшний день у нас хороших процент привитых педагогов, порядка 95%. Если учитывать, что есть медотводы, поскольку много педагогов переболело, то практически 100% провакцинировались. Есть педагоги, их достаточно мало, которые отказываются прививаться, у них мы требуем ПЦР каждые семь дней», - рассказала Бойко.
Согласно постановлению Роспотребнадзора, сотрудники сферы образования наряду с представителями других отраслей должны были до 15 ноября привиться первым компонентом вакцины и до 20 декабря 2021 года - вторым. Всего должно быть вакцинировано до 80 % работников.
Непривитые сотрудников без медотвода временно отстраняются от работы. Такой случай отстранения был в Крыму только один, рассказала Валентина Бойко, в школе Кировского района.
«Был только один момент отстранения от работы – два педагога отстранялись от работы в школе в Кировском районе. Но они прошли ПЦР и на сегодняшний день работают. То есть с этим никаких проблем нет», - подытожила замминистра.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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