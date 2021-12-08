В Крыму после падения с высоты погиб студент-иностранец

В соцсетях сообщают, что у парня были проблемы с деньгами.

В Симферополе погиб студент из Индии, который учился в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского. По неподтвержденной информации, парень упал с высоты. Подробности случившегося сейчас выясняют следователи.

Факт произошедшего подтвердила и.о. декана Международного медицинского факультета Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Светлана Смирнова.

«Идет следствие. Инцидент был. Мы не вправе разглашать подробности», — сказала Светлана Смирнова.

Ранее в соцсетях появилась информация, что 22-летний Пачамутху Павиткумара учился на четвертом курсе медицинского колледжа КФУ по студенческой визе. Молодой человек испытывал финансовые трудности.

Вечером 6 декабря вахтер общежития № 4 увидел по камерам тело парня, лежащее на земле. Несмотря на то, что доступ на крышу закрыт, там нашли куртку и телефон погибшего, уточняется в социальных сетях.

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