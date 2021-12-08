Власть
В Крыму подрядчик украл деньги на строительство детского сада
Джанкойский районный суд признал виновным гендиректора строительной фирмы в присвоении и растрате 58 млн рублей.
Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Согласно материалам суда, ранее Служба капитального строительства Крыма заключила с фирмой государственный контракт на строительство детского сада на 260 мест в Джанкое и на счет компании-подрядчика поступили более 72 млн рублей аванса.
Однако строители работы выполнили не в полном объеме.
«Средства и строительные материалы, приобретенные за счет авансового платежа, подсудимый присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате указанных действий бюджету был причинен ущерб на сумму более 58 млн рублей», - рассказали в ведомстве.
По итогам рассмотрения дела суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В 2022 году бюджет Ялты составит более 3,5 млрд рублей. В Ялте на публичных слушаниях одобрили бюджет на 2022 год, доходная часть составит 3 млрд 500 млн 305,7 тысяч рублей.
Сам себя не прокормит: в Крыму снова приняли дефицитный бюджет. Государственный совет Республики Крым принял во втором чтении проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Закон принят на очередной сессии парламента РК в среду.
Доходы севастопольцев откатились на три года назад. А средняя зарплата жителей города на 16 тысяч рублей меньше среднероссийской.
В Крыму продлили мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. Мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса продлили на следующий год.
Экс-министр культуры Крыма Новосельская осталась за решеткой
Московский городской суд после рассмотрения апелляции экс-министра культуры Крыма Арины (Веры) Новосельской оставил решение Басманного суда в силе.
В Ялте запретили шуметь
За звуковую рекламу в центре Ялты, на остановках общественного транспорта и набережной будут штрафовать.
Крымчанам с российскими паспортами грозят уголовные дела
Владимир Зеленский вес законопроект о гражданстве, который позволит привлекать к ответственности украинцев с паспортами РФ.
Глава отделения «Аэрофлота» в Крыму покончил с собой в Симферополе
Глава крымского представительства компании «Аэрофлот» покончил жизнь самоубийством.
вчера
Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших
Число летальных случаев за сутки составило 24.