В Крыму подрядчик украл деньги на строительство детского сада

Джанкойский районный суд признал виновным гендиректора строительной фирмы в присвоении и растрате 58 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Согласно материалам суда, ранее Служба капитального строительства Крыма заключила с фирмой государственный контракт на строительство детского сада на 260 мест в Джанкое и на счет компании-подрядчика поступили более 72 млн рублей аванса.

Однако строители работы выполнили не в полном объеме.

«Средства и строительные материалы, приобретенные за счет авансового платежа, подсудимый присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате указанных действий бюджету был причинен ущерб на сумму более 58 млн рублей», - рассказали в ведомстве.

По итогам рассмотрения дела суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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