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Власть

В Крыму охотники-нарушители отделываются незначительными штрафами

14:46 среда, 8 декабря 2021

В Крыму в ноябре охотников-нарушителей оштрафовали в общей сложности на 25,5 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба минприроды республики на своей странице в Facebook.

«За прошедший месяц на территории республики проведено более 100 рейдов. В результате проверок в отношении правонарушителей составлено 47 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 47 постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов», - сообщают в министерстве.

Отмечается, что за незаконную охоту предусмотрены не только штрафы, но и уголовная ответственность.

В минприроды призвали охотников соблюдать правила ведения промысла и получить специальное разрешение, которое можно оформить через сайт «Госуслуги».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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