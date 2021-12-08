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Власть

В 2022 году бюджет Ялты составит более 3,5 млрд рублей

В Ялте на публичных слушаниях одобрили бюджет на 2022 год, доходная часть составит 3 млрд 500 млн 305,7 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

«Проект главного финансового документа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов сверстан, рассмотрен Общественным советом и одобрен на публичных слушаниях. Главное: доходы бюджета в размере 3 млрд 500 млн 305,7 тысяч рублей равны расходам – то есть бюджет бездефицитный», – сообщила глава администрации города Ялта Янина Павленко.

Глава администрации также отметила, что в бюджет следующего года заложены средства на ремонт ряда учебных заведений в Ялте и Алупке, проектирование долгожданной школы на улице Тимирязева, увеличение единовременной выплаты учителям, продолжение ремонта дорог и дворов, благоустройство скверов и парков, приобретение детских и спортивных площадок, поддержка ветеранов, социально малообеспеченных граждан и др.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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