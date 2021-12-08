Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма с радостью поддержат законопроект о введении QR-кодов ● 25 крымчан умерли за одни сутки от ковида ● В Севастополе растет число случаев внебольничной пневмонии ● Школьники в Севастополе ушли на «удаленку»: карантин объявлен в 21 классе ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших
фото © gazetauzao.ru
Число летальных случаев за сутки составило 24.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 7 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 352 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 122 637 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 689 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 403 человека, выздоровевших за весь период – 112 362.
Ранее Новости Крыма сообщали:
25 крымчан умерли за одни сутки от ковида. Летальность от коронавируса в Крыму составляет почти 7 процентов, тогда как в Европе всего 0.2-0.4%.
В Севастополе растет число случаев внебольничной пневмонии. В Севастополе за последнюю неделю количество выявленных внебольничных пневмоний увеличилось на 18%.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 372 случая коронавирусной инфекции.
В Крыму заявили о провале вакцинации от гриппа. Замглавы минздрава РК Антон Лясковский заявил о провале кампании по вакцинации от гриппа в Крыму.
Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших
Число летальных случаев за сутки составило 24.
Какой сегодня праздник 8 декабря фото
Сегодня, 8 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму восстановили в должности учительницу, организовавшую скандальный выпускной
В Крыму восстановили в должности учительницу, организовавшую скандальный выпускной для девятиклассников.
Глава отделения «Аэрофлота» в Крыму покончил с собой в Симферополе
Глава крымского представительства компании «Аэрофлот» покончил жизнь самоубийством.
23 часа назад
Суд разрешил задержать Поклонскую
20 часов назад
Украинское министерство утвердило перечень товаров, запрещенных к перевозке в Крым и обратно
18 часов назад
В Севастополе на рынке задержали «арабского шейха»фото
14 часов назад
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости