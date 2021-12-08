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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших

09:03 среда, 8 декабря 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших

фото © gazetauzao.ru

Число летальных случаев за сутки составило 24.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 7 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 352 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 122 637 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 689 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 403 человека, выздоровевших за весь период – 112 362.

Ранее Новости Крыма сообщали:

25 крымчан умерли за одни сутки от ковида. Летальность от коронавируса в Крыму составляет почти 7 процентов, тогда как в Европе всего 0.2-0.4%.

В Севастополе растет число случаев внебольничной пневмонии. В Севастополе за последнюю неделю количество выявленных внебольничных пневмоний увеличилось на 18%.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 372 случая коронавирусной инфекции.

В Крыму заявили о провале вакцинации от гриппа. Замглавы минздрава РК Антон Лясковский заявил о провале кампании по вакцинации от гриппа в Крыму.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших

Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших

Число летальных случаев за сутки составило 24.

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