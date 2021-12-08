Происшествия
Спасатели два часа тушили в Севастополе горящий дом
Севастопольские спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном частном доме, который произошел сегодня рано утром.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю.
«Утром 8 декабря в 4.23 (в МЧС) поступило сообщение о пожаре в Нахимовском районе по улице Егерская, – говорится в сообщении. – По прибытии к месту спасатели установили: происходит пламенное горение двухэтажного частного дома».
Спасатели приступили к тушению пожара и провели разведку помещений. При обследовании дома погибших и пострадавших обнаружено не было.
«В кратчайший срок пламя было локализовано, после чего устранено открытое горение. Полностью пожар ликвидировали в 6.45. Его площадь составила 100 квадратных метров», – уточнили в МЧС.
Причины и обстоятельства происшествия установят эксперты. На месте происшествия работали 16 человек и пять единиц техники.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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