Спасатели два часа тушили в Севастополе горящий дом

Севастопольские спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном частном доме, который произошел сегодня рано утром.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Севастополю.

«Утром 8 декабря в 4.23 (в МЧС) поступило сообщение о пожаре в Нахимовском районе по улице Егерская, – говорится в сообщении. – По прибытии к месту спасатели установили: происходит пламенное горение двухэтажного частного дома».

Спасатели приступили к тушению пожара и провели разведку помещений. При обследовании дома погибших и пострадавших обнаружено не было.

«В кратчайший срок пламя было локализовано, после чего устранено открытое горение. Полностью пожар ликвидировали в 6.45. Его площадь составила 100 квадратных метров», – уточнили в МЧС.

Причины и обстоятельства происшествия установят эксперты. На месте происшествия работали 16 человек и пять единиц техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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