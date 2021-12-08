Собственные доходы Крыма выросли почти на треть с начала года

Собственные доходы Республики Крым за 11 месяцев текущего года выросли почти на 29% по сравнению с прошлогодним показателем.

Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров РК – министр финансов Ирина Кивико.

«За 11 месяцев текущего года собственные доходы республики по сравнению с 2020 годом выросли более чем на 11,8 млрд рублей, или почти на 29%, достигнув отметки в 52,7 млрд руб, – сообщила она. – При этом налоговые доходы увеличились на 24,4%, или на 9,1 млрд руб, неналоговые – на 75,7%, или на 2,7 млрд руб».

Уточняется, что наибольший удельный вес в структуре собственных (налоговых и неналоговых доходов), как и прежде, занимает налог на доходы физических лиц (35,1% общих поступлений). Он пополнил казну республики на 18,5 млрд руб.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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