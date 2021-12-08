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Сам себя не прокормит: в Крыму снова приняли дефицитный бюджет
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Государственный совет Республики Крым принял во втором чтении проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Закон принят на очередной сессии парламента РК в среду.
Как отметила вице-премьер республики – министр финансов Ирина Кивико, объем расходов бюджета без учета целевых средств был уточнен после первого чтения и поправок, которые внесли депутаты, и которые возникли в связи с утверждением нового прожиточного минимума и МРОТ в России. В результате основные параметры проекта бюджета сильно изменились.
Так, в 2022 году доходы составят 216,8 млрд рублей, расходы – 219,7 млрд. Дефицит составляет 2,9 млрд рублей, уточнила Кивико. В плановом периоде доходы равны расходам: в 2023 году объемы составят 237,6 млрд рублей, в 2024 году – 197,7 млрд рублей.
Объем налоговых и неналоговых поступлений увеличен на 2022 год на 229,8 млн рублей, на 2023 год – на 3 млрд рублей, на 2024 – 2,8 млрд рублей.
По словам Кивико, Минфин Крыма учел предложения по увеличению в 2022 году прогноза поступлений по НДФЛ на 250 млн рублей и по упрощенной системе налогообложения – на 550 млн рублей.
Кроме того, увеличены доходные показатели от акцизов на крепкий алкоголь: в 2022 году – на 86,6 млн рублей, на 2023 год – 99,6 млн рублей, на 2024 год – 198 млн рублей. При этом значительно уменьшены показатели по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты: на 1,4 млрд рублей в 2022 году, на 3 млрд рублей в 2023 и на 3 млрд рублей в 2024 году.
«Соответственно, у нас на эту же сумму сокращаются доходы и сокращаются расходы дорожного фонда», – отметила вице-премьер РК.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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