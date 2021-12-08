Прогноз погоды в Крыму на среду 8 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 8 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 87 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 91 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 86 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 99 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-восточный 23 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 98 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 98 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 5 до 9 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 92 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 6 до 9 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 84 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 13 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 10, в Николаевке - 12, в Севастополе - 12, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 12, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 24, на Кипре - 21, в Одессе - 9, в Сочи - 14, в Турции - 20, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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