Продавать землю с 25-ти процентной скидкой в Крыму так и не начали

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Программа, по которой крымчане получат возможность приобрести земельные участки для строительства индивидуальных домов по льготной цене, еще не начала работать.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявила замминистра жилищной политики и госстройнадзора РК Нина Галбен. Реализация земли планировалась в рамках программы по поддержке ИЖС в Крыму.

По условиям программы, крымчане получали возможность приобрести земли за 25% ее кадастровой стоимости. Предполагалось, что к земельным участкам будут проведены дороги и коммуникации, также в непосредственной близости планировалось возведение социальных объектов: детских садов, школ и медучреждени.

«На данном этапе ведется подготовка нормативно-правовых документов. Как только этот этап будет завершен, министерство сообщит об этом на сайте и через СМИ», - сказала Галбен.

Курировать реализацию программы также будет министерство жилищной политики и госстройнадзора РК, уточнила она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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