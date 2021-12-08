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Власть

Продавать землю с 25-ти процентной скидкой в Крыму так и не начали

18:56 среда, 8 декабря 2021
Продавать землю с 25-ти процентной скидкой в Крыму так и не начали

фото © Новости Крыма

Программа, по которой крымчане получат возможность приобрести земельные участки для строительства индивидуальных домов по льготной цене, еще не начала работать.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявила замминистра жилищной политики и госстройнадзора РК Нина Галбен. Реализация земли планировалась в рамках программы по поддержке ИЖС в Крыму.

По условиям программы, крымчане получали возможность приобрести земли за 25% ее кадастровой стоимости. Предполагалось, что к земельным участкам будут проведены дороги и коммуникации, также в непосредственной близости планировалось возведение социальных объектов: детских садов, школ и медучреждени.

«На данном этапе ведется подготовка нормативно-правовых документов. Как только этот этап будет завершен, министерство сообщит об этом на сайте и через СМИ», - сказала Галбен.

Курировать реализацию программы также будет министерство жилищной политики и госстройнадзора РК, уточнила она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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